Advocaat van Chodiev betreurt lekken uit gerechtelijk onderzoek

Na een verhoor van drie dagen is Patokh Chodiev eind mei door de Parijse onderzoeksrechter Aude Buresi in verdenking gesteld wegens witwassen, schreef De Standaard vanmorgen. Zijn advocaat reageert.

De Belgisch-Oezbeekse zakenman Patokh Chodiev heeft vanochtend (26/9) gereageerd op het bericht in De Standaard, Le Vif en Le Soir dat hij in Frankijk in verdenking is gesteld wegens witwassen.

De Belgische advocaat van Chodiev, Pascal Vanderveeren, betreurt in een mail aan de drie media ‘de lekken uit het lopend gerechtelijk onderzoek’. Chodiev constateert dat de drie media ‘informatie publiceren die er alle schijn van heeft dat ze illegaal verkregen is.’

Vanderveeren herhaalt dat het niet de eerste keer is dat zijn cliënt het slachtoffer werd van een dergelijke behandeling, met name ten tijde van de commissie Kazachgate. ‘Mr Chodiev heeft in dit verband klachten ingediend tegen de Belgische staat en tegen commissieleden Dirk Van der Maelen (Sp.a) en Georges Gilkinet (Ecolo).’ De advocaat van Chodiev zegt dat hij en zijn confraters de belangen van hun cliënt met dezelfde vastberadenheid zullen blijven verdedigen en dat een nieuwe strafklacht wordt overwogen.

Chodiev , aldus zijn advocaat, ‘bevestigt noch ontkent’ de informatie dat zijn cliënt in verdenking is gesteld. ‘Maar in het algemeen ontkent hij wel alle leugenachtige beschuldigingen die sinds het begin van deze affaire tegen hem zijn geuit.