Jacques Chirac was populairder na zijn presidentschap dan tijdens zijn twaalf jaar in het Elysée, die getekend werden door immobilisme. Alleen zijn verzet tegen de Irakoorlog zal hem een plek in de geschiedenisboeken opleveren.

Zittend in een rolstoel was Jacques Chirac nog een schim van zichzelf, toen hij in april de begrafenis in Parijs bijwoonde van Laurence. Zijn oudste dochter, die maar 58 jaar werd, was altijd ...