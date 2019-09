Oud-president Jacques Chirac overleden

De voormalige Franse president Jacques Chirac is overleden. Dat meldt zijn familie aan het Franse persagentschap AFP.

De Franse president Jacques Chirac is op 86-jarige leeftijd overleden. Chirac was president van Frankrijk van 1995 tot 2007. Hij was ook burgemeester van Parijs en tweemaal premier.

Zijn boeiende politieke carrière eindigde echter in een schandaalsfeer. In 2011 werd hij veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf wegens corruptie. Dit na een gerechtelijk onderzoek over zijn activiteiten als burgemeester van Parijs. Chirac gaat niet in beroep.

Chirac werd omschreven als een politiek beest, maar geen echte leider. De oud-president was populairder na zijn presidentschap dan tijdens zijn twaalf jaar in het Elysée, die getekend werden door immobilisme. Alleen zijn verzet tegen de Irakoorlog zal hem een plek in de geschiedenisboeken opleveren.

Links: oud-president George Bush. Rechts: de man die ‘neen’ zei tegen Bush Foto: AFP

Chirac verscheen de voorbije tien jaar slechts zelden in het openbaar. Sinds 2005 werd hij al verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis. In de Franse media werd geschreven dat de oud-president aan alzheimer leed. Ook tijdens zijn ondervragingen door het gerecht in 2007 en 2008 had Chirac al herhaaldelijk beweerd dat zijn geheugen hem in de steek liet. In 2016 ontsnapte hij op het nippertje aan de dood. Chirac werd toen in allerijl in het ziekenhuis van Pitié-Salpêtrière in Parijs opgenomen met een longontsteking.

Reacties

De dood van Chirac lokt heel wat reacties uit. PS-boegbeeld Elio Di Rupo benadrukt dat Chirac de politiek in Frankrijk mee vorm gegeven heeft. 'Hij heeft als burgemeester van Parijs, president en overtuigd Europeaan gevochten voor een pluralistische samenleving', aldus Di Rupo op Twitter.

Maire de Paris, Président et Européen convaincu, Jacques Chirac a su bâtir les ponts nécessaires pour une société pluraliste. Il a marqué la vie politique française. Mes pensées émues vont à sa famille et à l’ensemble des Français. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) September 26, 2019

Jean-Claude Juncker, voormalig voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat hij 'er kapot van is'. 'Europa verliest niet alleen een groot staatsman, maar ik verlies ook een goeie vriend', aldus Juncker in een statement.

Marine Le Pen, de rechtse Franse politica, benadrukt dat 'ondanks alle verschillen (...) hij de president was die zich keerde tegen de waanzin van de oorlog in Irak'. 'Zo vernieuwde traditionele positie van Frankrijk, zijnde de evenwichtige en diplomatieke houding.'