Bij Schoenen Torfs krijgen de werknemers een ‘foertdag’. Een dag waarop ze geen zin hebben om te werken (maar ze moeten hem wel op voorhand aankondigen). Een goed idee en vooral ook goeie marketing.

Het is niet zomaar een extra dag vakantie, zegt gedelegeerd bestuurder Wouter Torfs in Het Laatste Nieuws van vandaag. ‘Een verlofdag neem je om je hele huis te kuisen, terwijl we als werkgever ...