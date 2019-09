Heraanleg Groenplaats in Antwerpen uitgesteld

Een nagelnieuwe Groenplaats is, ondanks eerdere beloften, niet meer voor dit jaar. De werkzaamheden zullen pas beginnen in 2022 of 2023.

‘Bij het begin van de vorige bestuursperiode had de stad de bedoeling om de Groenplaats opnieuw aan te leggen’, zegt Antwerps schepen van Openbaar Domein Claude Marinower (Open VLD). ‘Maar uit de studie bleek dat het project veel ruimer bekeken moest worden, omdat de omliggende partners, zoals de hogeschool, het postgebouw, De Lijn en het Hiltonhotel, ook plannen hadden.’ De stad heeft dan ook beslist om het project te bekijken in functie van de ontwikkeling van de Via Sinjoor, de wandelboulevard die het Centraal Station met de Scheldekaaien verbindt.

Voorbereidend werk

Ook het advies van de stadsbouwmeester wordt meegenomen in de plannen. ‘We wachten nu op de goedkeuring van de meerjarenplanning om het project weer op de rails te zetten’, zegt Marinower. ‘We verwachten dat die in de gemeenteraad van november goedgekeurd zal worden. Intussen wordt wel voorbereidend werk verricht, zoals het in kaart brengen van de deelopdrachten. Zo hopen we om een vlotte doorstart te kunnen maken.’

De stad vermoedt dat de eigenlijke werkzaamheden in 2022 of 2023 kunnen beginnen.