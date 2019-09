In een Lubrizol-fabriek in Rouen, de hoofdstad van de Noord-Franse regio Normandië, is afgelopen nacht een grote brand ontstaan.

Het gaat om een Sevesobedrijf (een bedrijf dat gevaarlijke stoffen produceert), dat additieven voor motorolie en brandstof produceert.

De scholen blijven uit voorzorg donderdag dicht en de inwoners van twaalf gemeenten, waaronder Rouen, worden verzocht binnen te blijven, deelde prefect Pierre-André Durand mee.

Volgens Durand vielen er geen slachtoffers bij de brand. Hij had het ook over een ‘enorme rookwolk boven de hele agglomeratie’, die volgens de eerste analyses niet giftig is. Donderdagochtend was de brandweer nog steeds bezig met bluswerken. Er werd een veiligheidsperimeter van 500 meter ingesteld.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.