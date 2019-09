Hij was vijf jaar lang profvoetballer, maar Björn Frantzén (41) scoort nu enkel nog in de keuken. Maar wel als een topspits, want de Zweed mag zich een jaar lang ’s werelds beste chef noemen. Opvallend: in zijn keuken werkt meer personeel dan er klanten zijn. 'Dan voelt de klant zich speciaal.'

Frantzén opende pas in 2008 zijn eerste restaurant in de Zweedse hoofdstad Stockholm, maar sindsdien raast zijn culinaire carrière als een sneltrein . Een jaar later kreeg zijn restaurant ...