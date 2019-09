Onderzoek naar bank ABN Amro rond witwassen

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek begonnen bij ABN Amro.

Er wordt gekeken of de bank zich aan de regels heeft gehouden over het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. ABN Amro zegt in een korte reactie zijn volledige medewerking toe aan het onderzoek.

Volgens het OM bracht een notificatie van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) - de Nederlandse centrale bank - de zaak aan het rollen. ABN Amro wordt onder meer verweten dat het klanten niet voldoende heeft doorgelicht. Ook zou sprake zijn geweest van ongewone transacties. Een woordvoerder van ABN Amro was vooralsnog niet bereikbaar voor verdere toelichting.

Beter checken

ABN Amro maakte recent bekend dat het op last van DNB al zijn klanten gaat doorlichten in de strijd tegen witwassen. Sinds de affaire bij onder meer ING vorig jaar moeten banken in Nederland daar nu scherper op letten. DNB gaf eerder bij ABN Amro aan dat de bank zijn dossiers op enkele vlakken beter moet checken.

De bank zette in verband met de kwestie eerder al 114 miljoen euro opzij. Mogelijk volgt ook een boete omdat de zaak door DNB werd aangekaart en niet door ABN Amro zelf. ING kreeg vorig jaar een boete van meer dan 750 miljoen euro.

Het onderzoek valt zeer slecht bij de beleggers, die het vertrouwen in de Nederlandse bank lijken te verliezen. Het aandeel dook bij opening van de Amsterdamse beurs zo’n tien procent lager. Dat komt overeen met een verlies aan beurswaarde van meer dan 1.5 miljard euro. Voor de Nederlandse belastingbetaler komt dat neer op een verlies van 850 miljoen euro, aangezien de bank voor 56.3 procent in handen is van de Nederlandse overheid.