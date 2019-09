Carles Puyol bedankt voor job van sportief directeur bij Barcelona

Carles Puyol wordt dan toch geen sportief directeur van FC Barcelona. Het 41-jarige clubicoon, die zijn hele carrière voor Barcelona voetbalde, liet via Twitter weten door andere projecten niet genoeg tijd voor de functie te hebben.

“Ik heb de beslissing genomen om het aanbod van de club naast me neer te leggen”, schreef de ex-verdediger. “Het was helemaal geen makkelijke beslissing, omdat ik altijd heb gezegd dat ik graag wil terugkeren bij de club die ik als mijn thuis beschouw. Maar diverse persoonlijke projecten verhinderen me momenteel om de taak de aandacht te schenken die ze verdient.”

Puyol debuteerde in 1999 in de hoofdmacht van Barcelona. De bikkelharde verdediger groeide al snel uit tot aanvoerder van het elftal. Hij nam in 2014 afscheid, met ruim twintig prijzen op zak waaronder drie keer de eindzege in de Champions League. Nadat hij was gestopt, werkte Puyol enkele maanden als assistent van Andoni Zubizarreta, destijds de technisch directeur van Barcelona. Barça is op zoek naar een nieuwe sportief directeur sinds het vertrek van Josep Segura afgelopen juli.