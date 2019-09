Victor Polster siert cover Brits modemagazine

Victor Polster, de jonge Belg die de hoofdrol speelde in Girl’, is een van de coversterren van modemagazine Another Man. Voor de foto’s mocht hij zijn beste balletposes tentoonstellen.

Een jaar nadat hij op de cover stond van De Standaard Magazine, heeft ook het Britse modemagazine Another Man de Belgische danser en acteur Victor Polster voor zijn lens gehaald. De 17-jarige Polster werd voor de gelegenheid in beeld gebracht door Willy Vanderperre, de Belgische fotograaf die regelmatig voor het magazine werkt. Er is ook een tweede cover, waarop de Amerikaanse rapper 21 Savage te zien is.

Polster brak door met zijn hoofdrol in Girl, won verschillende prijzen voor die vertolking, maar kondigde eerder deze maand aan dat we hem toch niet snel in een nieuwe film zullen zien. Het acteren moet even in de koelkast om zich op zijn dansopleiding bij het Koninklijk Ballet van Vlaanderen te focussen. In het interview voor Another Magazine herhaalt de Brusselaar dat hij graag beide zou doen, maar dat de combinatie van de twee onmogelijk is.