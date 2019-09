De Nieuw-Zeelandse rugbyspelers, bijgenaamd de All Blacks, zijn een opmerkelijke trend gestart op het WK rugby in Japan. Na de match tegen Zuid-Afrika maakte het team gezamenlijk een buiging richting het publiek. Die buiging is een Japans gebruik en is een uiting van respect voor de Japanse fans en een vorm van bedanking voor hun enthousiasme. ‘Een poging om onze dankbaarheid te tonen na de genereuze ontvangst hier’, zei de aanvoerder van het team. Het gebaar van de All Blacks kreeg navolging van verschillende andere teams, zoals Italië, Namibië, Ierland en Wales - zowel na winst of verlies. Voor alle duidelijkheid: dit is geen traditie na elke rugbymatch. Enkel de spelers van de Japanse ploeg, bijgenaamd de Brave Blossoms, bedanken hun fans zo na een wedstrijd. Volgens The Guardian kopiëren verschillende teams nog een ander Japans gebruik. Ze zouden hun kleedkamer en lockers zelf schoonmaken na een wedstrijd.