Antwerps docent legt klimaatcontract aan studenten voor: ‘Laat Bart De Wever de klimaatnoodtoestand uitroepen’

Een docent sociaal werk aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen is in ziekteverlof nadat het opleidingshoofd vorige week heeft moeten ingrijpen tijdens zijn les. Hij riep studenten op om klimaatacties te ondernemen en het Antwerpse stadsbestuur onder druk te zetten, en wilde hen daartoe een contract laten tekenen. Hun engagement zou ineens ook het examen vervangen. ‘Ik dacht dat het een grap was’, getuigt een studente, ‘maar hij ging almaar harder roepen. Het was choquerend.’

Afgelopen vrijdag vond de Global Climate Strike plaats: in tal van steden, waaronder Brussel, werden klimaatbetogingen gehouden. Een docent van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) in Antwerpen had het ...