Zó overleef je de digitale golf in de retailsector

Iedereen koopt online. In elke winkelstraat of shopping center tref je handelszaken die er de afgelopen jaren de brui aan hebben gegeven. Is het nog verstandig om voor een job te kiezen in de retailsector? Twee ervaren winkelmedewerkers geven tips hoe jouw job de digitale golf overleeft.

Katrijn Claeys is de zaakvoerder van Bio-Planet in Ukkel. Samen met haar team wil ze de winkelende klant een aangename fysieke beleving bieden. “Biologische voedingsproducten wil je in de hand nemen, bekijken, proeven en ruiken”, vertelt Katrijn smaakvol. “Die ervaring vind je nergens online.” De zaakvoerder organiseert dagelijkse degustatiemomenten en regelmatige events met trouwe leveranciers die hun producten uitgebreid presenteren en toelichten in de winkel. “Elke winkelmedewerker adviseert en inspireert de klant. We gaan bovendien creatief aan de slag om het assortiment aantrekkelijk uit te stallen.”

Sfeer snuiven

Rony Brusseel uit Sint-Jans-Molenbeek is de winkelcoördinator bij Standaard Boekhandel in hartje Brussel. Hij staat in voor de klantenbeleving in het filiaal. “Klanten komen bewust langs in de winkel om een boek vast te nemen, er in te bladeren en de sfeer op te snuiven. Ik spreek ze aan of maak een grapje. Connecteren met de klant is belangrijk. Elke winkel heeft een specifiek cliënteel. Het is de kunst hen te kennen en er dicht bij te staan.”

De ligging van de winkel speelt een rol in die connectie met het cliënteel. Rony werkt in de hippe voetgangerszone op de Brusselse Anspachlaan. “Er flaneren hier veel mensen. Het is prettig vertoeven in deze straat. Soms lijkt het wel de zeedijk in Oostende”, lacht hij. De collega’s van Rony circuleren voortdurend in de winkel en ze zien in dit digitale tijdperk de verkoop zelfs toenemen.

