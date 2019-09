Antwerp Giants in beslissende voorronde Champions League

Antwerp Giants werkt vanavond (18u30) de heenwedstrijd van de beslissende voorronde van de Champions League in het Zweedse Södertalje Kings af. “We willen voor het tweede seizoen op een rij naar de groepsfase,” zei coach Christophe Beghin.

De return is volgende week maandag (20 uur) in de Lotto Arena. “Södertalje, vorig seizoen kampioen van Zweden, won in de eerste voorronde de thuismatch tegen Balkan Botevgrad met vijftien punten en ging in Bulgarije met acht punten onderuit. Genoeg om met ons te kampen voor een stek in de groepsfase. Ze zijn niet groot van lengte, maar wel fysiek sterk. Dino Pita (ex-Luik, Brussels) is één van de driepuntspecialisten. We moeten opletten, mogen ze vooral niet onderschatten, maar gaan op zoek naar een goede uitgangspositie,” zegt de als head-coach debuterende Christophe Beghin. De Sinjoren bereikten vorig seizoen met de jongste ploeg uit de kwalificaties de Final Four van de Champions League en legden in het Sportpaleis beslag op de derde stek. “Even goed doen als de vorige campagne is dromen. We hebben een nieuwe kern en zijn weer jong. In die groepsfase in eerste instantie weer veertien wedstrijden afwerken zou goed zijn voor de ervaring van onze jonge talenten,” aldus nog Beghin. Als de Giants zich plaatsten voor de groepsfase van de Champions League zit het in poule B met het Griekse AEK Athene, het Turkse Banvit Bandirma (met ex-Giant Tyler Kalinoski), het Franse Pau Orthez, het Israëlische Hapoel Jeruzalem, het Duitse Rasta Vechta, het Poolse Anwil Wloclawek en nog een ploeg uit de kwalificatie en het duel Kiev (Oekraïne)-Burgos (Spanje). Bij uitschakeling wordt het opgevist in de FIBA Europe Cup met als zeker Krasnoyarsk (Rusland), Balkan Botevgrad (Bulgarije) en een ploeg uit de kwalificaties. De Sinjoren trainden woensdagavond in Södertalje. De Canadese center Owen Klassen (schouder) pikte ondertussen aan bij de ploegtrainingen en is fit.