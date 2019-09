Chelsea-trainer Frank Lampard looft Michy Batshuayi na twee goals: “Hij is belangrijk voor ons”

Michy Batshuayi heeft nog een toekomst bij Chelsea. Althans, dat liet trainer Frank Lampard toch uitschijnen nadat de Rode Duivel twee keer raak trof in een 7-1-zege tegen het bescheiden Grimsby Town in de League Cup. “Hij is belangrijk voor ons”, vertelde Lampard op de clubwebsite.

Batshuayi kende een moeilijke start van het seizoen bij Chelsea, waar hij helemaal naar de achtergrond leek verdwenen. Lampard trekt immers voluit de kaart van de nog maar 21-jarige Tammy Abraham voorin, en de jonge Engelsman scoorde al zeven keer in zes matchen. Batshuayi behoorde de eerste twee competitiewedstrijden zelfs niet tot de selectie, maar daar is sinds enkele weken verandering in gekomen.

Tegen Sheffield United, Wolverhampton en Liverpool waren hem telkens korte invalbeurten gegund. In de League Cup tegen Grimsby Town op woensdag kreeg Batsman zijn eerste basisplek - en hij was meteen goed voor twee goals en één assist. Tot tevredenheid van trainer Frank Lampard.

“Hij heeft hard gewerkt en goed getraind”, aldus Lampard over Batshuayi op de clubwebsite. “Hij kwam tegen Wolves in en had meteen impact op de match (Batshuayi gaf een assist, nvdr), hij kwam tegen Liverpool in en scoorde bijna. Ik vind dat geweldig, als iemand laat zien dat ze beter worden door hier elke dag te trainen. Michy heeft talent, hij kan de bal bijhouden, is tweevoetig en kan doelpunten maken. Hij is belangrijk voor ons. Hij heeft zijn kans gekregen en twee keer gescoord. Dat is goed, want we hebben meerdere opties nodig voorin.”