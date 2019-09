Greta Thunberg reageert op haatberichten: ‘Geef ze geen aandacht’

De zestienjarige klimaatactiviste Greta Thunberg heeft op Twitter gereageerd op de haatberichten die ze de afgelopen dagen over zich heen kreeg. Vooral haar emotionele en furieuze speech tijdens de VN-klimaattop in New York leverde vileine reacties op. ‘Hier gaan we weer’, schrijft ze.

Woedend, met een knikkende stem en met een wijzende vinger sprak de 16-jarige de wereldleiders toe. ‘Hoe durven jullie’, klonk het. ‘Jullie hebben mijn dromen gestolen met jullie holle woorden.’

Op sociale media kreeg haar speech veel bijval en lof, maar ook veel bagger. ‘Hier gaan we weer’, schrijft ze. ‘Het ziet ernaar uit dat ze elk mogelijke lijn overschrijden om de aandacht af te leiden, om het maar niet te moeten hebben over de ecologische crisis en over de klimaatcrisis. Anders zijn is geen ziekte en de huidige en beste wetenschappelijke kennis is geen opinie. Het zijn feiten.’

Here we go again...

As you may have noticed, the haters are as active as ever - going after me, my looks, my clothes, my behaviour and my differences.

They come up with every thinkable lie and conspiracy theory. (Thread->) pic.twitter.com/5rS2VpZj00 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 25, 2019

Ze begrijpt niet waarom volwassen mensen de spot drijven met tieners en kinderen die zich inzetten voor het klimaat en de wetenschap. ‘Ik denk dat ze zich heel bedreigd voelen door ons.’

Tot slot raadt ze aan haatpraat geen aandacht te schenken. ‘De wereld is aan het ontwaken. De verandering komt, of ze dat nu leuk vinden of niet. Tot vrijdag op straat.’

Na haar speech voor de VN omschreef de Amerikaanse president Donald Trump haar niet zonder sarcasme als een vrolijk meisje dat uitkijkt naar een rooskleurige toekomst. Ook toen reageerde Thunberg. Ze paste haar omschrijving op Twitter aan mét de woorden van de president.