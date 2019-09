Volgens Mercedes Motorsport-baas Toto Wolff heeft de relatie tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc het potentieel om te escaleren in rivaliteit, zo staat te lezen op de officiële website van de Formule 1.

Voorlopig wil niemand het nog niet gezegd hebben maar een goed verstaander heeft vooral na de twee laatste races wel begrepen dat de relatie tussen oudgediende Sebastian Vettel en ‘new kid on the block’ Charles Leclerc fel bekoeld is bij Ferrari.

In Monza zette Leclerc zijn teamgenoot een pad in de korf door hem geen zogenaamde ‘tow’ te geven tijdens de kwalificatie en in Singapore voelde de Monegask zich tekort gedaan door de strategie tijdens de race en maakte hij gewag van een voorkeursbehandeling voor Sebastian Vettel.

Toto Wolff heeft de nodige ervaring als het aankomt op rivaliteit tussen teamgenoten en hij wil Ferrari waarschuwen voor het feit dat de situatie kan escaleren tussen teamgenoten Vettel en Leclerc als ze niet goed in de hand gehouden wordt.

“Ik denk dat het gevecht tussen twee alfamannetjes altijd het potentieel heeft om te escaleren binnen een team,” aldus Wolff, die een soortgelijke situatie meemaakte met Hamilton en Rosberg.

“Wij hebben het ook meegemaakt en tegenwoordig zijn we een sterk team met een duidelijke filosofie. Het is wel positief dat ze punten van elkaar blijven afpakken, dat is een voordeel.”

Het feit dat Ferrari de laatste drie races wist te winnen zet toch wat druk op het team van Mercedes. Vooral de overwinning in Singapore kwam eerder onverwacht want dat circuit werd verondersteld de Ferrari niet zo goed te liggen.

Komend weekend staat er met de GP van Rusland een race op het programma die sinds zijn invoering in 2014 steeds door een Mercedes gewonnen werd maar Wolff neemt het niet als vanzelfsprekend dat dat ook dit jaar het geval zal zijn.

"Sotsji is de afgelopen jaren een sterk circuit voor ons geweest, maar die trends betekenen niets als we eenmaal ter plaatse zijn," zei Wolff in de aanloop naar Rusland. "We verwachten dat het komende weekend weer een uitdagend weekend voor ons is.

"De laatste zeven races hebben ons laten zien dat we midden in een hevige strijd zitten - en we moeten op elk gebied op ons best zijn om de hoogste trede op het podium te claimen,” besluit de motorsportbaas van Mercedes.

