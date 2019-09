Homans greep in met achterhaalde info

Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) en verschillende parle­ments­­leden zijn niet te spreken over de trage manier waarop de Staats­veiligheid heeft gereageerd in het dossier van de Leuvense moskee Al Ihsaan.

Eerst waarschuwde de Staatsveiligheid voor de radicalisering van een lesgever in de moskee. Daarna, pas nadat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) erover gesproken had, raakte een nota bekend waaruit bleek dat de contacten met de man al in februari waren verbroken.

Lees ook: Trage Staatsveiligheid jaagt Homans op stand

Homans greep het eerste rapport, dat dateert van mei dit jaar, aan om deze zomer een procedure op te starten om de erkenning van de moskee in te trekken. Maar ­intussen is uit de tweede nota van de Staatsveiligheid, uit augustus, en de reactie van de stad Leuven, gebleken dat ze heeft ingegrepen op basis van achterhaalde informatie.

Parlementsleden Karin Brouwers (CD&V) en Bart Somers (Open VLD) dringen er bij Homans op aan om haar oor te luisteren te leggen bij de lokale over­heden en ook het moskeebestuur zelf te horen. De minister-president wil ‘eerstdaags’ bekend­maken of ze de erkenning van de Leuvense moskee al dan niet zal intrekken. Ze klaagt over ‘adviezen die bulken van de tegenstrijdigheden’.