Indonesië getroffen door aardbeving

Terwijl de bossen er blijven branden, beefde in Indonesië donderdagmorgen de aarde.

De schok had volgens het Amerikaanse geofysische instituut USGS een magnitude van 6,5. De aardbeving deed zich voor om 8.46 uur lokale tijd in het oosten van de eilandengroep, op een diepte van 29 kilometer. Ze trof de afgelegen eilanden van Maluku. Er werd geen tsunamiwaarschuwing gegeven.

Aanhoudende bosbranden

De aardbeving vormt een extra zorg voor de Indonesische overheid, die momenteel de aanhoudende bosbranden onder controle tracht te krijgen. Van begin dit jaar tot eind augustus is in Indonesie bijna 330.000 hectare bos- en veengrond in vlammen opgegaan. Indonesische boeren steken het bos in brand om de grond te kunnen verbouwen.