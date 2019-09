Amerikaanse kustwacht vindt vijf ton cocaïne aan boord van duikboot

De Amerikaanse kustwacht heeft in de Stille Oceaan voor de kust van Zuid-Amerika een duikboot onderschept die meer dan 5 ton cocaïne vervoerde. De 12 meter lange boot werd met behulp van de Colombiaanse zeemacht door een patrouillevliegtuig in internationale wateren opgemerkt, meldt de Amerikaanse kustwacht dinsdag in een persbericht.

Aan boord troffen de agenten van de kustwacht ongeveer 5,4 ton cocaïne aan, ter waarde van meer dan 165 miljoen dollar (151 miljoen euro). Vier vermoedelijke drugshandelaars werden tijdens de operatie opgepakt.

Zuid-Amerikaanse drugskartels zetten tegenwoordig naast vliegtuigen en speedboten ook duikboten in om drugs naar Mexico, en vervolgens naar de Verenigde Staten, te brengen.

In juli kondigde de Amerikaanse kustwacht nog aan dat er bij verschillende acties in Latijns-Amerika alles samen 13 ton cocaïne in beslag werd genomen.

Foto: AFP