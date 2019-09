Amerikaanse en Europese sancties tegen Venezolaanse functionarissen

Donald Trump legt de regering-Maduro een reeks inreisverboden op. De Europese Unie viseert verdachten van folterpraktijken.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde woensdag aan dat de toestemming om naar de Verenigde Staten te reizen voor verschillende Venezolaanse regeringsleden wordt opgeschort. De maatregel geldt voor iedereen die tot de rang van viceminister en hoger behoort, en voor hun familieleden. De sancties treffen ook alle officieren van het Venezolaanse leger, de politie en de nationale garde, die minstens de rang van kolonel of evenwaardig bekleden.

Verder geldt een inreisverbod voor buitenlanders en hun familieleden die de socialistische regering van Nicolás Maduro ondersteunen bij de 'ondermijning of schending van de democratische instellingen in Venezuela'. Tenslotte mogen ook personen die belangrijke financiële zaken met hen doen, de VS niet meer binnen.

In Venezuela woedt al maanden een bittere machtsstrijd tussen de regering en de oppositie. Oppositieleider Juan Guaidó heeft de Verenigde Staten en vele Latijns-Amerikaanse en Europese landen achter zich.

Maduro versus Guaidó

De voorbije maanden haalden de Verenigde Staten zowat alles uit de kast om de regering-Maduro op de knieën te krijgen: dreigementen van een militaire inval, economische sancties, de erkenning van de regering van oppositieleider Juan Guaidó, steun aan dissidenten, de bevriezing van activa. Dat alles omdat de regering-Maduro, aldus de VS, haar macht misbruikt, de mensenrechten schendt en interim-president Juan Guaidó ondermijnt.

Toch zit de socialistische president Nicolás Maduro nog steeds in het zadel, mede dankzij de steun van China, Rusland en zijn bondgenoten Cuba, Bolivia en Nicaragua.

Europese sancties

Ook de 28 lidstaten van de Europese Unie gaan sancties opleggen aan zeven functionarissen van de veiligheids- en geheime diensten van het regime-Maduro. Die worden beschuldigd van ‘foltering’. De ambassadeurs van de lidstaten zijn het daarover eens geworden, zo meldden diplomatieke bronnen.

De beslissing moet nog formeel worden bevestigd door de raad van ministers. Daarmee komt het aantal Venezolaanse functionarissen voor wie een visumverbod geldt en van wie de tegoeden in de Europese Unie bevroren zijn, op 25.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell vroeg de EU in juli om degenen die verantwoordelijk zijn voor de foltering in gevangenschap van de Venezolaanse soldaat Rafael Acosta, te ‘sanctioneren’. De militair overleed in het ziekenhuis

Venezuela werd in 2017 het eerste Latijns-Amerikaanse land waartegen de EU sancties uitvaardigde. Behalve een wapenembargo werden in 2018 ook sancties opgelegd aan 18 functionarissen.

Volgens de oppositie in Venezuela moet Europa ook de druk verhogen op president Maduro.