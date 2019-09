Anderlecht kruipt door oog van de naald na ware bekermatch tegen Beerschot (2-3)

De catastrofe is vermeden. Anderlecht had tegen Beerschot verlengingen nodig, maar daarin werd de 1B-club nipt opzijgezet: 2-3. Alexis Saelemaekers was de redder met drie assists, maar daarmee hield het positieve nieuws op. Kompany viel weer uit en het spel was nog altijd niet om aan te zien.

The Process, dat is het grote werk waaraan Vincent Kompany bezig is bij Anderlecht. Mooi om mee uit te pakken, maar soms ondoorgrondelijk. Zo ook gisteren op Beerschot. Hoeveel kansen creëerde RSCA weer? Ze waren op één hand te tellen. En van het goeie, flitsende voetbal was ook geen spoor te bekennen. Anderlecht was verlamd.

Nochtans had paars-wit na de 5 op 24 in de competitie serieuze interne gesprekken gevoerd. Verliezen in de beker was echt geen optie. Dat zou de sluizen van kritiek helemaal openzetten.

Gelukkig kon Vincent Kompany voor het eerst uitpakken met het elftal dat hij zelf had samengesteld. Anderlecht deed deze zomer acht transfers en ze stonden allen in de basis: Van Crombrugge, Kompany, Sandler, Luckassen – weliswaar als linksback – Vlap, Nasri, Chadli en Roofe.

Ook spits Kemar Roofe maakte dus zijn debuut, maar de aanvaller van 7 miljoen imponeerde (nog) niet. Hij werkte wel hard, maar doelpogingen bleven uit.

Het drama overviel Anderlecht opnieuw. De blessure van Kompany (zie hiernaast) was de eerste catastrofe, maar tot overmaat van ramp opende Beerschot ook de score. Nadat Vlap een bal onvrijwillig tegen de hand kreeg, mocht Holzhauser een vrije trap nemen. De Oostenrijker draaide het leer voor doel, waar Vlap en Luckassen ernaast gleden en Van Crombrugge verrast was: 1-0.

De twaalfduizend man op het Kiel gingen uit hun dak, bij Anderlecht gingen de kopjes naar beneden. Ze waren mentaal al zo broos en de tegengoal gaf nog een extra klap. Op de bank probeerde de geblesseerde Kompany zijn troepen op te peppen, maar hoe zouden ze de rug rechten?

De invalbeurt van Dewaele was daarbij een goeie zaak. De linksback kwam als inverted full back vaak helpen op het middenveld, waar jongens als Sambi-Lokonga, Vlap en Nasri vastgeketend leken aan hun bewaker. Het zorgde niet voor overwicht, maar af en toe kwam er toch iets uit de bus.

Zo werd op rechts één keer Saelemaekers gelanceerd. Tot dan had Samir Nasri niets getoond, maar opeens infiltreerde de Fransman goed en stond het 1-1. Dat zowel Saelemaekers (nipt) als Roofe (positioneel) buitenspel stonden, deerde niet. Er was geen VAR.

Rood Vancamp en Luckassen

De gelijke stand was een opluchting voor Anderlecht. Doku kwam daarna in het elftal om voor meer snelheid te zorgen. Vlap – weer hij – was het kind van de rekening. Al ging het niet veel beter. Beerschot had de beste kans, maar hun flanken raakten vermoeid. Toch was het pas nadat Vancamp rood had gekregen dat de thuisploeg boog. Saelemaekers trapte zijn tweede voorzet en Bourdin devieerde het leer onder druk van Roofe in eigen doel.

Op zo’n moment denk je dat Anderlecht het wel zal redden: tegen tien man met nog tien minuten te spelen. Ze zijn toch specialist in het rondtikken van de bal? Helaas… RSCA lijkt een zinkend schip en de Ratten verlieten het niet. Ze overspoelden het. Beerschot speelde alles of niets en dat leidde nog tot de 2-2 van Brogno. Dat Sanusi daarbij de bal met de arm raakte, deerde niet. Zeiden we al dat er geen VAR was?

Even later was er wel geen videoref nodig om vast te stellen dat Luckassen terecht rood kreeg toen hij aan de noodrem trok. De verlengingen werden dus met tien tegen tien gespeeld.

Trust The Process zouden we nog niet zomaar doen, maar de kortste weg naar Europa ligt nog altijd open. Saelemaekers weer hij gaf in het half uurtje extra de assists voor de 3-2 die door Thelin werd afgewerkt Als De Bruyne 3 zo’n passes geeft is iedereen lyrisch, maar ja...Anderlecht moet zondag opnieuw aan de bak tegen Waasland-Beveren, want Beerschot werd zeker niet weggespeeld.