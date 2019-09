De Standaard wint Effie met CurieuzeNeuzen

Op de jaarlijkse uitreiking van de Effie Awards voor ‘meest effectieve reclamecampagnes’ heeft De Standaard gisteravond een Zilveren Effie gewonnen voor 'CurieuzeNeuzen'.

De winnende campagne van De Standaard werd uitgewerkt door het communicatiebureau Bonka Circus. CurieuzeNeuzen is het grootste burgeronderzoek dat ooit in Vlaanderen is uitgevoerd naar de luchtkwaliteit. Liefst 20.000 Vlamingen hebben vorig jaar de luchtkwaliteit in hun straat gemeten. Voor dit project werkte De Standaard samen met de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij, met de steun van Hiva-KU Leuven en Vito.

Special Olympics en Telenet wonnen de Effie Gold Award. De vier Silver Effie Awards gingen naar Delhaize, De Standaard, AB InBev - Jupiler en Ketnet. Bronze Effie Awards waren er voor Aldi België, bpost bank, EG, Ikea, AB InBev - Jupiler, Kom op Tegen Kanker, Nationale Loterij en Scarlet.