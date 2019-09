Plácido Domingo weg bij Met Opera

De Metropolitan Opera heeft zijn samenwerking met Plácido Domingo beëindigd. De Spaanse tenor staat al 21 jaar op de planken van het befaamde New Yorkse operahuis, maar zijn reputatie kreeg een deuk toen negen vrouwen hem in augustus beschuldigden van grensoverschrijdend gedrag.

Ondertussen is het aantal opgelopen tot twintig vrouwen. De aanklachten variëren van ongewenste aanrakingen tot het dwarsbomen van carrières van de vrouwen die hem afwezen.



Domingo zou vanaf gisteravond drie keer Macbeth zingen in New York. In november zou hij in Madama Butterfly staan. In een officiële mededeling zei de Met dat Domingo ‘erin heeft toegestemd om zich onmiddellijk terug te trekken uit alle geplande voorstellingen. De Met en Domingo zijn het eens dat hij een stap terug moest doen.’ Volgens het pers­bureau AP heeft general manager Peter Gelb de andere artiesten zaterdag verteld dat de samenwerking werd beëindigd, nadat het operahuis het resultaat had gekregen van een intern onderzoek in de opera van Los Angeles, waar Domingo in de directie zit.

Domingo wijst alle beschuldigingen af en spreekt over een klimaat ‘waarin mensen zonder proces worden veroordeeld’. Maar hij voegt eraan toe dat zijn deelname aan deze Macbeth de aandacht zou hebben afgeleid van het werk van zijn collega’s op en achter het podium.