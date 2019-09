Oekraïense president ontkent dat Trump hem onder druk zette

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft woensdag ontkend dat president Donald Trump hem onder druk zou hebben gezet tijdens een telefoongesprek. ‘Het was een goed, normaal telefoongesprek’, zo zei Zelenski tijdens een ontmoeting met Trump. Naar aanleiding van het gesprek is dinsdag een afzettingsonderzoek tegen Trump opgestart.

‘Niemand heeft me onder druk gezet’, zei Zelenski op een persmoment met Trump in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. ‘Het spijt me, maar ik wil niet betrokken zijn bij democratische verkiezingen in de Verenigde Staten’, voegde de president toe. Ook Trump herhaalde opnieuw dat er ‘geen druk’ aan te pas kwam bij het gesprek.

Het Witte Huis publiceerde eerder op de dag een transcriptie van het controversiële telefoongesprek dat Trump en Zelenski op 25 juli hebben gevoerd. Daaruit blijkt dat Trump bij zijn Oekraïense ambtgenoot heeft aangedrongen op een onderzoek naar voormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter.

Volgens de Democraten heeft Trump zich op die manier schuldig gemaakt aan inbreuken op de grondwet. De president zou geprobeerd hebben om met behulp van een buitenlandse regering de Amerikaanse verkiezingsrace te beïnvloeden, luidt het. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump.