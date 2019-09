Muziekblad ‘Rifraf’ maakt een comeback

In 2016 werd het gratis muziekmagazine Rifraf na 27 jaar ten grave gedragen. Ondanks een oplage van 35.000 exemplaren leidden de slinkende advertentie-inkomsten tot een faillissement.

Maar vanaf deze week maakt het ­magazine zijn comeback. ‘Editie 0’ van Rifraf, nieuwe stijl, wordt op papier verspreid via verdeelpunten in Vlaanderen en Brussel. Al is de comeback nog niet definitief, zo blijkt. Tegelijk met de nuleditie lanceert Rifraf een crowdfundingactie. Die loopt tot 10 november via www.wearerifraf.be, en mikt op 50.000 euro. Als die slaagt, verschijnt Rifraf tweemaandelijks, voor 1.500 abonnees en op 96 pagina’s – dubbel zo dik als de ­oude maandelijkse editie.

En zo niet? ‘Dan is dat het definitieve einde voor Rif­raf’, zegt coördinator Kristof Schurmans, die ook al een succesvolle crowdfunding voor Rock Herk op poten zette.

Het magazine zou nog steeds draaien op vrijwilligers, en zou ook een online platform uitwerken. De vorige hoofdredactie noemde dat nog ‘nobel hobbyisme’, maar Schurmans ziet mogelijkheden: de site gaat achter een betaalmuur van 5 euro per maand. Het papieren magazine blijft gratis.