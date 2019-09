IMF duidt Kristalina Georgieva aan als nieuwe baas

Vanaf 1 oktober wordt de Bulgaarse Kristalina Georgieva vijf jaar lang de nieuwe baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De raad van bestuur van het IMF duidde haar woensdag aan.

Georgieva volgt de Française Christine Lagarde op, die naar de Europese Centrale Bank trekt.

Georgieva is een vroegere eurocommissaris. De voorbije jaren was ze topvrouw bij de Wereldbank. De Bulgaarse is de eerste baas van het in 1944 opgericht IMF die afkomstig is uit een opkomende economie. Ze was de enige kandidaat voor de functie, die traditioneel naar een Europeaan gaat.

De Bulgaarse haalde het van de Nederlander Jeroen Dijsselbloem. Het beslissingsproces om een kandidaat aan te wijzen voor het IMF, draaide begin augustus nog uit op chaos. Op de dag van de stemming raakte namelijk geen van de kandidaten aan een gekwalificeerde meerderheid. Om een patstelling te vermijden trok de Dijsselbloem zich dan maar terug.