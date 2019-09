Belgen op WK atletiek: de laatste moet als eerste aan de bak, Kimeli schrapt in programma en waanzinnige marathon

Renée Eykens kreeg pas vorige week vrijdag als allerlaatste te horen dat ze naar het WK in Doha mocht. Daar loopt ze vrijdag al de 800 meter. Ze is de eerste van de Belgen die in actie komt. “Ik had al een vakantie geboekt in Tenerife, maar ik wist dat ik in laatste instantie opgevist kon worden, dus ben ik ook wel blijven trainen”, zegt Eykens.

De halvefinaliste van de Olympische Spelen in Rio moet vrijdag om 17u10 lokale tijd (16u10 Belgische tijd), als eerste van de 29 Belgische atleten aan de bak in het Khalifa International Stadium. Het doel is om bij de eerste 24 te eindigen op 43 deelneemsters en zich zo te plaatsen voor de halve finales, die zaterdagavond worden afgewerkt (18u15).

Dat zal niet makkelijk worden, aangezien Eykens slechts de 34e beste chrono neerzette van de gekwalificeerden. “Het zal enorm moeilijk worden om tot in de halve finales te geraken. Veel zal afhangen van de samenstelling van de reeksen. In principe loop ik beter als het warm is, maar ook de luchtkwaliteit is belangrijk. Ik hoop op een snelle koers, om zo een goede chrono te kunnen behalen (2:01.82 was haar beste tijd dit seizoen). Maar na mijn onverhoopte kwalificatie, heb ik niets meer te verliezen.”

Foto: Photo News

Isaac Kimeli past voor de 1.500, om zich te focussen op de 5.000 meter

Na de resultaten op de Memorial Van Damme lijkt Isaac Kimeli de man in vorm bij de Belgische delegatie in Doha Bij zijn eerste deelname aan een wereldkampioenschap bij de senioren hoopt Kimeli zich vrijdag meteen te kunnen plaatsen voor de finale van volgende maandag.

Om zijn kansen te optimaliseren zal hij niet deelnemen aan de 1500 meter, waarvoor hij ook een uitnodiging kreeg van de IAAF. “Om de finale te halen, moet ik in de top vijf van mijn reeks eindigen, of de beste chrono van de rest halen”. Kimeli beschikt over de 19e beste tijd van de 43 deelnemers.

Kimeli heeft zijn sterkste jaar op de piste achter de rug. Drie weken geleden op de Memorial Van Damme bekroonde hij zijn seizoen met winst en een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 met een tijd van 13:13.02. “Dat zorgt alvast voor wat minder stress voor deze winter.”

Kimeli plaatste zich voor Doha met een tijd van 13:18.19 in Palo Alto (Stanford). In de week die volgt op de Memorial trainde hij nog 150 kilometer. Daarna ging de pees eraf. “Ik denk dat ik nog beter in vorm ben dan op de Van Damme”, klonk het vol vertrouwen.

In Doha wacht grote concurrentie met onder meer het Keniaans supertalent Nicholas Kimeli en de Noorse broers Henrik, Filip en Jakob Ingebritsen. Vaak blijken de reeksen op de 5.000 meter een loterij, door verschillende tactische steekspellen. Het is een groot voordeel om in de laatste reeks van start te kunnen gaan. “Ik prefereer een trage koers, zodat ik beter kan recupereren voor de finale van maandag, maar het is natuurlijk een voordeel om in de laatste reeks van start te kunnen gaan, omdat je dan weet welke tijd je moet behalen”, analyseerde Kimeli die tien jaar geleden aankwam in ons land. “Mijn bloed is Afrikaans, maar mijn hart is Belgisch”.

Foto: Photo News

Vandenbussche en Soccol: marathon in waanzinnige omstandigheden

Vrijdagavond om 23u59 lokale tijd (22u59 Belgische tijd), gaat de marathon voor de vrouwen van start, in omstandigheden die verschillende waarnemers “volledige waanzin” noemen. Er wordt een temperatuur van boven de 30 graden aangekondigd, in combinatie met een ondraaglijke vochtigheid in de lucht. “Ze weten niet wat hen wacht”, blikte Frédéric Kimmlingen, van de Franse federatie LBFA, vooruit.

“Het is onze keuze om daar te zijn. We moeten het best mogelijke doen”, klonk het anders bij Hanna Vandenbussche. “We willen in elk geval in goede gezondheid over de streep komen”, voegde de andere Belgische deelneemster Manuela Soccol er nog aan toe. “In Rio was het zelfs 35 graden en liepen we in de zon.”

Zowel Vandenbussche als Soccol liepen nog nooit s’nachts, zelfs niet op training en legden de 42,195 km ook nog nooit af in een vorm van zes toeren op een parcours van 7 kilometer. Maar ze maken zich geen zorgen.

“Ik was klaar voor de marathon van Berlijn”, stelde Vandenbussche, Belgisch kampioene op de cross, die dus in vorm is. Met een tijd van 2u36:49 beschikt ze over de 58e beste tijd van de 71 deelneemsters, Soccol heeft de 62e tijd. Voor haar wordt het in ieder geval haar laatste marathon, voor ze zich toespitst op de “ultra”. “Ik begin met 60 en dan 100 kilometer en ik ga ook de ultra-trail doen. Ik weet dat ik niet veel meer zal verbeteren op de marathon (2u40:05 dit jaar) en ik heb doelen nodig. Hoe langer de afstand, hoe beter.”

Eerst moet ze de omstandigheden van Doha nog doorstaan. “Het worden twee verschillende halve marathons”, voorspelt Kimmlingen. “In de eerste gaan ze rustig moeten vertrekken en in de tweede gaan ze degene die zich vergaloppeerd hebben, weer inhalen.” .