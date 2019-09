StuBru-dj Black Mamba maand buiten strijd door tinnitus

Studio Brussel-dj Black Mamba (25) zegt noodgedwongen haar optredens en radioshows voor komende maand af. Ze kampt met acute tinnitus en moet op doktersvoorschrift luide omgevingen vermijden. Een geschrokken Black Mamba roept iedereen op om extra alert te zijn. ‘Het kan iedereen overkomen. Dus zorg voor op maat gemaakte oordopjes.’

Luisteraars van Studio Brussel kregen afgelopen weekend geen Black Mamba te horen. De Sint-Niklase dj werd vorige week wakker met acute tinnitus en moest haar vaste hiphopprogramma afzeggen. Ook komende maand geeft Black Mamba verstek voor haar radio-optredens en dj-sets.

‘Plots stond ik op met een luide tuut in mijn oor’, vertelt Noonah Eze, zoals Black Mamba echt heet. ‘Ik ben meteen naar de neus-, keel- en oorarts gegaan en kreeg daar het verdict: tinnitus. Dan sla je meteen in paniek en denk je: Is dit voor de rest van mijn leven?’

Als professionele dj zorgt Eze er nochtans voor dat ze haar oren te allen tijde goed beschermt. ‘Ik gebruik op maat gemaakte oordoppen en hou tijdens het draaien ook het volume in de gaten. Na een optreden geef ik mijn oren bovendien voldoende rust. Zo stap ik na een set van twee uur niet in een auto met luide muziek. Maar toch is het mij overkomen. Blijkbaar heb ik een heel goed, maar ook heel gevoelig gehoor.’

De dokters schreven Eze een maand lang ‘absolute stilte’ voor, en dus annuleert ze al haar opdrachten. Naast een cortisonekuur volgt ze tien dagen lang intensieve zuurstoftherapie. ‘Ik moet anderhalf uur per dag in een tank op hoge druk, waar ik 100 procent pure zuurstof inadem. Maar het belangrijkste is dat ik niet in contact kom met lawaai.’

Twaalf weken

Bij tinnitus – ofwel oorsuizingen – stuurt het gehoororgaan geluidssignalen naar de hersenen, hoewel er eigenlijk niets te horen is. Een lange blootstelling aan lawaai is doorgaans de boosdoener. Vaak is tinnitus permanent en kan geen medische hulp meer baten. In het geval van Eze lijkt de schade echter nog herstelbaar. ‘Volgens mijn arts is de schade pas blijvend als je na twaalf weken nog geen beterschap merkt. Maar ik voel nu al verbetering en dat maakt me rustiger. Hopelijk is dit slechts een waarschuwing. Even dacht ik dat mijn dj-carrière voorbij was. Als ik het een maand rustig aan doe en mijn oor de tijd geef om te genezen, komt het wel goed.’

Eze grijpt de kans om anderen te waarschuwen voor de gevaren van lawaai. ‘Vaak lijkt tinnitus een ver-van-mijn-bedshow. Of denken mensen dat de slachtoffers het zelf gezocht hebben. Maar het kan iedereen overkomen. Ik wil dj’s, fuifgangers of mensen die lang blootgesteld zijn aan muziek waarschuwen om hun oren te verzorgen. Zorg voor op maat gemaakte oordopjes. En vooral: zorg dat jou niet hetzelfde overkomt.’

Voorzorgsmaatregelen

Naast oordopjes zijn er nog andere voorzorgsmaatregelen mogelijk, klinkt het bij experts. Niet te dicht in de buurt staan van geluidsboxen, bijvoorbeeld. Of overmatig alcoholgebruik vermijden, want ook dat stimuleert oorsuizingen. Stoppen met roken helpt dan weer om de bloedsomloop te verbeteren, waardoor je binnenoor meer doorbloed wordt. Daardoor functioneert het ook beter.