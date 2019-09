Mattel lanceert genderneutrale Barbie

Mattel heeft een genderneutrale Barbiepop op de markt gebracht. Volgens de speelgoedfabrikant beantwoordt de pop aan de vraag van kinderen om ‘zich vrij te kunnen uitdrukken’.

De nieuwe poppenlijn omvat zes modellen en kreeg de naam ‘Creatable World’ mee. De poppen kunnen naar goeddunken van wie er mee speelt kort of lang haar hebben, een broek of rok of sleehakken of sneakers dragen.

‘Speelgoed is een weerspiegeling van onze cultuur en nu de wereld de positieve impact van inclusiviteit viert, vonden we dat het tijd was om een lijn labelloze poppen te maken’, zei de vicepresident van Mattel Fashion Doll Design divisie, Kim Culmone, in een communiqué. De poppen zijn ook verkrijgbaar met verschillende huidskleuren.

Mattel probeert al enkele jaren de modellen van haar Barbiepop te diversifiëren nadat die jarenlang enkel een blonde, blanke vrouw voorstelde. Zo bracht het Californische bedrijf begin 2016 onder meer een grote, kleine en dikkere Barbie op de markt. Door die strategie blijft de omzet van Barbie groeien.