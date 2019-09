Daags nadat het Hooggerechtshof de opschorting van het Lagerhuis nietig heeft verklaard, heeft de Britse premier Boris Johnson de oppositie uitgedaagd zijn regering weg te stemmen en zo nieuwe verkiezingen uit te lokken. De oppositie hapte echter niet toe, en bleef aandringen op nieuw uitstel voor de Brexit - wat Johnson weigert te vragen.

'Drie jaar geleden stemde het Britse volk om te vertrekken uit de Europese Unie. Ook al hadden heel wat partijen toen beloofd om het resultaat van dat referendum te respecteren, velen hebben sindsdien toch geprobeerd de Brexit te saboteren. Ik niet, ik wil de Brexit nog steeds verwezenlijken', stak Johnson van wal tijdens een ontzettend rumoerige parlementszitting.

'Er is me verteld dat er geen enkele kans was dat Brussel ermee zou instemmen dat ik een nieuwe deal met hen zou onderhandelen. En toch is dat wat ik momenteel met hen aan het doen ben. Al is die deal volgens mij niet het probleem. Volgens mij wil het parlement gewoonweg geen Brexit.'

Vervolgens herhaalde Johnson dat de - intussen onwettelijk verklaarde - opschorting van het parlement niks te maken had met Brexit. 'Het volk wil oplossingen voor de vele problemen, zoals de criminaliteit en de gezondheidszorg. Daarom had ik het parlement opgeschort, zodat de koningin de tijd had om haar toespraak hierover voor te bereiden.'

Dat het Hooggerechtshof dinsdag oordeelde dat het parlement niet opgeschort mocht worden, noemde Johnson een fout. 'Ik heb respect voor het Hof, maar het is volgens mij verkeerd dat zij een besluit hebben genomen over een politieke kwestie', vervolgde hij.

Daarna daagde Johnson de volksvertegenwoordigers uit een motie van wantrouwen in te dienen tegen zijn regering. 'Hebben jullie het lef om dat te doen?', vroeg de premier retorisch. 'Of zijn jullie bang?'

'Gevaarlijk man'

In zijn repliek noemde oppositieleider Jeremy Corbyn de toespraak van Johnson 'tien minuten gebazel van een gevaarlijke man'. 'Intussen blijft de regering op alle fronten falen, van het maken van beleid rond de klimaatverandering tot het redden van Thomas Cook. Deze hele regering laat het Britse volk in de kou staan, en het volk beseft dat maar al te goed.'

Corbyn: 'Het staat nu vast dat de premier de wet overtrad toen hij op zo'n cruciaal moment het parlement de mond snoerde. Na die uitsprak van het Hooggerechtshof, had de premier maar één mogelijkheid meer, en dat was om op te stappen. En toch staat hij hier weer voor ons, met geen greintje spijt.'

Op de uitdaging van Johnson om een motie van wantrouwen in te dienen, ging Corbyn echter niet in. 'De premier wil verkiezingen. Wij willen verkiezingen. Het is simpel. Als de premier verkiezingen wil, dan moet hij eerst in Brussel om uitstel vragen voor de Brexit, en daarna kunnen we verkiezingen houden.'