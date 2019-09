TV-tips. Amy Adams schittert in Sharp objects

Deze uitzendingen worden u vanavond warm aanbevolen.

1 SHARP OBJECTS

Canvas, 23.20-1.00 uur

Het loopt helemaal mis in deze laatste dubbelaflevering van het bloedmooie Sharp objects. Heeft u de reeks gemist? Geen paniek, ze staat nog wel even op VRT Nu.

2 CRIMSON PEAK

Q2, 22.25-0.40 uur

Een van de mooiste spookhuizen uit de filmgeschiedenis is dat van Crimson peak. Het lekkende kasteel verbeeldt de morele staat van de bewoners: in prachtig verval en vol donkere kamers en gesloten deuren. Mia Wasikowska belandt er als de verse bruid van Tom Hiddleston, die er woont met zijn kille zus, een rol voor Jessica Chastain.

3 HET HUT SYNDICAAT

NPO 2, 22.55-0.25 uur

De vrijgevochten gastronoom Ronald Timmermans nodigt elk jaar een groep mannen uit in zijn hut om samen te gaan jagen. Het geeft de heren een kick om deel uit te maken van de natuur en op eigen eten te jagen.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

Professor Bart Kerremans schat het vervolg van de impeachment-eis tegen Donald Trump in, advocate Christine Mussche heeft het over de verjaringstermijn voor seksuele delicten, de Brit Patrick Diamond (Labour) heeft het over wat er nu moet gebeuren in zijn land en met de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé gaat het over de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel.