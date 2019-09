Evenepoel verovert zilver na indrukwekkende Rohan Dennis

De 19-jarige Remco Evenepoel heeft de beste Belgische prestatie ooit neergezet op een WK tijdrijden. Hij is tweede geworden na de ongenaakbare Rohan Dennis. De andere Belgen, Victor Campenaerts en Yves Lampaert, kwamen ten val.

Rohan Dennis (29) is de oude en nieuwe wereldkampioen tijdrijden. Na een afwezigheid van meer dan twee maanden fietste de Australiër op zijn ‘geleende’ BMC soeverein naar de wereldtitel. Maar het mooiste nieuws was de zilveren medaille van de 19-jarige Remco Evenepoel, het brons ging naar de Italiaan Filippo Ganna.

Zou er vaderlandse wielergeschiedenis geschreven worden in Yorkshire? Het was de vraag die zowat iedere Belgische wielerliefhebber vanmiddag bezighield. Met Yves Lampaert, Remco Evenepoel en Victor Campenaerts beschikte bondscoach Rik Verbrugghe immers over drie potentiële medaillekandidaten en leek een eerste Belgische wereldtitel geen fata morgana. Maar tussen droom en realiteit gaapt vaak een brede kloof. Konden onze landgenoten omgaan met de druk en vooral, hoe zou de buitenlandse concurrentie voor de dag komen?

Snelle start Evenepoel

Iets voor drie kwam Yves Lampaert als eerste van het startpodium in Northallerton gerold voor zijn tocht van 54 kilometer. De West-Vlaming, vorige week nog winnaar van de Ronde van Slovakije, gold als één van de outsiders. Lampaert moest aan het eerste tussenpunt, na zestien kilometer, echter al meteen tijd toegeven op minder hoog ingeschatte tegenstanders als Luke Durbridge en de jonge Italiaan Filippo Ganna.

Remco Evenepoel was de tweede landgenoot die zich op het startpodium aanbood. De regerend Europese kampioen nam een vreemde start. Eens van het startpodium nam hij nog uitgebreid de tijd om één van zijn sokken op te trekken waardoor hij enkele seconden de pedalen stil moest houden. Het kon hem niet deren. Aan het eerste tussenpunt realiseerde hij al meteen de snelste tussentijd, zes seconden sneller dan Ganna. Zou het volstaan? Dat zou later moeten blijken.

Victor Campenaerts was de laatste landgenoot die het Engelse asfalt opzocht. Hoe sterk zou de werelduurrecordhouder voor de dag komen na drie maanden zonder competitie? Goed, zo bleek! De Antwerpenaar klokte aan het eerste tussenpunt een tussentijd één seconde boven die van Evenepoel.

De laatste man die Evenepoel van de leiding kon stoten, was titelverdediger Rohan Dennis. Ook hij fietste niet meer sinds de Tour maar ook hem leek het niet te deren. Dennis kneep aan het eerste tussenpunt, na nauwelijks zestien kilometer koers, achttien seconden af van de tijd van Evenepoel. Was de wereldkampioen gekend?

Tweede tussenpunt

De titelstrijd zou gaan tussen Dennis, Evenepoel en Campenaerts. Evenepoel realiseerde ook aan het tweede tussenpunt de voorlopig snelste tijd en nam duidelijk meer tijd op Ganna. Was er een nieuwe stunt in de maak?

Yves Lampaert kwam onderweg ten val en ook Victor Campenaerts ging tegen de vlakte. De werelduurrecordhouder kon al vrij snel zijn weg hervatten maar ook hij leek uitgeschakeld voor de medailles, zeker toen even later ook nog zijn ketting eraf viel. Campenaerts zette echter door want met het oog op een olympische selectie zou een plaats in de top acht voor de Antwerpenaar goed meegenomen zijn. Hij eindigde op de elfde plaats.

Evenepoel realiseerde aan de finish de snelste tijd maar het werd duidelijk dat het niet voor goud zou zijn. Dennis ging aan het tweede tussenpunt immers meer dan een minuut onder de tijd van Evenepoel, een voorsprong die de Australiër niet meer zou prijsgeven.

Dennis nam in de laatste kilometers geen overdreven risico’s meer en fietste bijna fluitend naar zijn tweede opeenvolgende wereldtitel. Sneu voor Evenepoel? Toch niet. Als 19-jarige al meteen goed voor een zilveren medaille bij zijn eerste WK-deelname. Die eerste wereldtitel gaat heus niet lang meer op zich laten wachten. Rohan Dennis is immers tien jaar ouder dan Evenepoel.