Verrassend nieuws: de Belgische modeontwerper Dries Van Noten heeft voor zijn zomercollectie de handen in elkaar geslagen met couturier Christian Lacroix, nog zo’n meester in prints en felle kleuren, die de voorbije jaren vooral furore maakte met zijn podiumkostuums. Zoveel werd duidelijk toen beide heren na het defilé samen het publiek kwamen groeten. En zo ingetogen de pianomuziek was die de modellen begeleidde, zo uitbundig waren de silhouetten op de catwalk. De bloemenprints van Van Noten zagen we terug in combinaties met onder andere goud, fuchsia en tijgerprint. Bij de snit vielen vooral de theatrale schouders in het oog.