Yves Lampaert en Victor Campenaerts komen ten val op WK tijdrijden: “Misschien iets te veel risico’s genomen...”

Yves Lampaert en Victor Campenaerts hebben niet kunnen stunten op het WK tijdrijden in Yorkshire. Beide Belgen kwamen ten val en moesten hun titeldromen opbergen... De werelduurrecordhouder stond even later ook aan de kant met kettingproblemen en ging zelfs even lopen bij de fietswissel, wat meteen deed denken aan het iconische beeld van Chris Froome op de Mont Ventoux. Beide pechvogels zagen Remco Evenepoel wel knap tweede worden.

Yves Lampaert was bezig aan een degelijke tijdrit zonder meer, zonder aanspraak te maken op een podiumplaats, tot de West-Vlaming van Deceuninck-Quick Step ten val kwam op acht kilometer van de finish. Gedesillusioneerd en getekend door een val bolde hij over de streep, op meer dan negen minuten van de voorlopige besttijd.

“Het is wat het is”

“Ik ging iets te rap in een niet zo moeilijke bocht”, reageerde Lampaert. “Misschien heb ik te veel aan mijn voorrem getrokken, want toen ik in een putje reed, ging ik met mijn twee wielen de lucht in en kwam ik hard neer. Mijn fiets heeft wel het meeste opgevangen: mijn kader was gebroken. Mijn twee banden stonden ook plat dus mijn tijd was eraan, het had dan ook geen zin meer om aan te dringen. Maar ik maak me geen zorgen voor de wegrit van zondag, mijn achterste zal nog twee dagen wat stijf zijn maar ik denk wel dat ik oké zal zijn. Ik heb ook wat schaafwondjes op mijn scheenbeen, geen breuken of zo dus het valt wel mee, wat uitkuisen en tegen zondag zal ik er geen last van hebben. Dit is natuurlijk niet geestig, maar het is wat het is.”

Ook Campenaerts onderuit: “Klote voor ons landje”

Net toen Lampaert zijn uitleg aan het geven was, zag hij live op televisie dat ook Victor Campenaerts onderuit ging: “Klote voor ons landje”, vloekte Lampaert. “Het mislukt hier allemaal door valpartijen.”

“Gelukkig is er Evenepoel nog: fenomenaal wat hij presteert op zijn negentiende. Dat belooft voor de toekomst...”

(lees verder onder de tweets)

Rohan Dennis 🇦🇺 catches @VCampenaerts 🇧🇪.

💨 💨 💨



Just 1 second separated the two riders at split 1, but that crash for Campenaerts has been costly. #Yorkshire2019 pic.twitter.com/LNgGGOc3Jx — UCI (@UCI_cycling) September 25, 2019

Campenaerts was op dat moment wel nog op koers om minstens het podium te halen maar meteen werd hij bijgehaald door een ontketende Rohan Dennis. Even later stond de werelduurrecordhouder nog eens aan de kant met kettingproblemen, uiteindelijk werd hij elfde.

Dropped chain for Campenaerts, shades of Froome on Mont Ventoux pic.twitter.com/AoiNhovvCi — the Inner Ring (@inrng) September 25, 2019

“Misschien heb ik iets te veel risico’s genomen”

“Hoe het kwam? Pech of te enthousiast, ik weet het niet”, zuchtte Campenaerts. “Het parcours kende ik maar ik hoorde dat de rest goed bezig was en misschien heb ik iets te veel risico’s genomen... Het lag parcours redelijk tot zeer droog, tot een bochtje bergop dat wat nat lag. Ik zag het wel en ik ging die normaal in tijdritpositie genomen hebben, maar dat heb ik niet gedaan en toen ben ik een beetje weggeschoven. Mijn versnelling was ook een beetje kapot, waardoor mijn ketting eraf ging vooraan en ik van fiets moest wisselen.”

Meteen na zijn val werd Campenaerts ingehaald door latere winnaar Rohan Dennis. “In de Giro kwam ik ook ten val maar duurde het minder lang en kon ik op adrenaline verder. Maar nu kwam Dennis er meteen voorbij en die reed fantastisch hard. Wereldkampioen ging ik niet worden, maar ik was zeker wel in orde. Toch kon ik hem niet volgen want ik moest nog recupereren van die val. Tja, wat kan ik zeggen? Lullig.”

Vooraf had Campanaerts al Evenepoel al getipt als favoriet en hij kreeg ook gelijk met de tweede plaats van zijn jongere landgenoot. “Tja, daar moet je niet veel koerskennis voor hebben, hij is een absolute topper. Maar het is toch ook knap van Dennis om zonder competitie dit neer te zetten. Dat hij mij na mijn val direct inhaalde, zegt genoeg.”

Campenaerts mikte niet alleen op een medaille, hij wilde ook een olympisch ticket afdwingen voor Tokio maar daarvoor had hij top acht moeten rijden. “Dat Olympisch ticket was ook het eerste waar ik aan dacht na die val. Daarvoor heb ik meteen nog doorgereden maar tevergeefs. Nu wordt het onderhandelen en dat is lastig. Ik denk wel dat ik bij de beste acht van de wereld ben in het tijdrijden, maar het is lastig wanneer dat niet op papier staat. Als dat niet lukt, ben je een stommerik hé”

