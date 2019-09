Gesprek tussen Trump en Oekraïense president vrijgegeven

Een telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodimir ­Zelenski gaf de aanleiding voor het impeachment-onderzoek tegen Trump. De volledige tekst van het gesprek werd vrijgegeven door het Witte Huis. Daarin staat te lezen dat Trump aan Zelenski vroeg om een onderzoek te starten tegen Hunter Biden.

In de transcriptie van het telefoongesprek staat te lezen dat Trump de Oekraïense president Volodimir ­Zelenski aanspoorde om samen te werken met de Amerikaanse minister van Justitie. Hij vroeg Zelenski om een onderzoek te starten tegen Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Uit de tekst blijkt dat Trump meermaals zegt tegen Zelenski dat hij contact kan opnemen met de minister van Justitie Barr en zijn advocaat Rudolph Giuliani in de zaak rond Biden.

'Er wordt gezegd dat Biden's zoon de vervolging tegenhield', zegt Trump tegen Zelenski aan de telefoon. 'Als je kan samenwerken met de minister van Justitie zou dat goed zijn. Biden schepte op dat hij de vervolging tegenhield, dus als jij daar eens naar kan kijken?'

Het telefoongesprek was de directe aanleiding voor de Democraten om een impeachmentprocedure tegen Trump te starten. De vraag om Hunter Biden te onderzoeken is volgens de Democraten een aanwijzing dat de president zijn macht gebruikt om buitenlandse inmenging in de campagne van 2020 aan te moedigen.

In een nieuwe reactie herhaalt Trump dat hij geen druk uitoefende op de Oekraïnse premier. Uit de transcriptie blijkt dat hij wel herhaaldelijk vraagt een onderzoek te openen en contact op te nemen met Barr en Giuliani. In de week voor het telefoongesprek had de regering-Trump voor 400 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne bevroren. Dat laatste kwam niet ter sprake tijdens het telefoongesprek. Maar de vraag is of Trump op die manier toch Zelenski onder druk zette om belastende informatie over de Bidens boven te spitten. En dat ligt ontzettend gevoelig: Biden is een ernstige kanshebber om de Democratische nominatie in de wacht te slepen voor de presidentsrace, hij is dus goed op weg om Trumps grote uitdager te worden tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020.

Hunter Biden

De zoon van Biden is volgens Trump betrokken bij het gedwongen vertrek van een Oekraïense aanklager. Toen hij nog vicepresident was, dreigde Joe Biden begin 2016 een pakket financiële hulp ter waarde van 1 miljard dollar aan Oekraïne stop te zetten als de hoofdaanklager van het land, Viktor Shokin, niet ontslagen werd wegens zijn wankele aanpak van corruptie. Ook het IMF en de Wereldbank hadden kritiek op Shokin, die kort daarop de laan werd uitgestuurd.Maar Shokin overzag ook een onderzoek naar een gasbedrijf waar Hunter Biden in de raad van bestuur zat. Hunter Biden was ingehuurd om de belangen van het bedrijf in Washington te verdedigen.

Hillary Clinton staat achter de afzettingsprocedure. 'De president van de Verenigde Staten heeft ons land verraden', schrijft ze op Twitter. 'Hij is een gevaar voor de dingen dat ons sterk en vrij houden. Ik sta achter de impeachment.'