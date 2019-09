Het cinematheater De National zou op Open Monumentendag na een renovatie door vrijwilligers openen. Dat draaide anders uit. De bezieler zit in voorarrest wegens schriftvervalsing en misbruik van vertrouwen.

Het zou in orde komen, zei Stefan D.V. (49) op 5 september in deze krant. Dat was drie dagen voor de Open Monumentendag. Het ging nipt zijn, maar de brandweer zou nog langskomen voor een ultieme inspectie ...