Punch Powertrain kondigt 120 extra ontslagen aan

De directie van auto-onderdelenproducent Punch Powertrain in Sint-Truiden kondigt nog eens 120 ontslagen aan. Dat bevestigt metaalvakbond ACV-CSC Metea. Eind augustus vielen al 188 ontslagen in het bedrijf dat automatische versnellingsbakken produceert.

De 120 ontslagen - 32 arbeiders en 88 bedienden - vallen binnen de R&D-afdeling en de ondersteunende diensten. Tijdens een bijzondere ondernemingsraad op 30 augustus kondigde de directie van Punch Powertrain al eens de intentie tot collectief ontslag van 172 arbeiders en zestien bedienden aan. De 188 getroffen werknemers van het bedrijf behoren tot de afdeling Operations. Daar komen nu nog eens 120 ontslagen bij, in totaal dus 308.

Punch maakt automatische versnellingsbakken en heeft erg te lijden onder de malaise in de autosector en de terugval van de Chinese automarkt. Het bedrijf zit in zwaar weer en zag vorige maand ook zijn Chinese hoofdaandeelhouder Yinyi bescherming tegen schuldeisers aanvragen.

Alles samen werken bij Punch Powertrain in Limburg 1.100 werknemers. Het gaat dus om een forse klap voor het bedrijf. Raf Dal Cero van ABVV-Metaal betreurt dat het opnieuw de laagste in rang zijn die mogen opdraaien voor het slecht nieuws. Punch Powertrain werd in 2016 voor een bedrag inclusief schulden van een miljard euro verkocht. Die overname werd in belangrijke mate met schulden gefinancierd. Nu het orderboekje in elkaar klapt, heeft het bedrijf een probleem.

Onterechte zwarte piet

'Als het economisch goed gaat, moet je reserves aanleggen maar dat is hier niet gebeurd', zegt Dal Cero. Hij wijst er ook op dat de bonden het bedrijf altijd gesteund hebben. 'Veel erkenning hebben we daar nooit voor gehad van Punch. De publieke opinie hoort enkel van ons bestaan als we met vlaggen op straat komen omwille van herstructureringen. Niet moeilijk dat we altijd de zwarte piet krijgen.'

Het voorbije jaar halveerde de groepsomzet van Punch Powertrain van net geen 800 miljoen euro naar 441,3 miljoen euro en klapte de winstgevendheid in elkaar. Punch moest zijn banken een vrijstelling en/of aanpassing van het kredietcontract vragen. De schuldgraad die contractueel maar 2,25 keer de brutowinst mocht bedragen, was doorgeschoten tot 7,03 keer.