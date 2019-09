Jongeren stoppen met drugs omdat ze bang zijn voor hun gezondheid of omdat ze aan een gezin denken, niet omdat de wet drugs verbiedt. Wetgeving heeft weinig impact op drugsgebruik.

Het Europese nachtclubleven bloeit. Vooral elektronische muziek (EDM) is populair, maar een keerzijde hiervan is dat drugsgebruik in EDM-clubs en op festivals relatief vaak voorkomt.

Het Alama ...