Het faillissement van Thomas Cook – dat volgens interne documenten al op 4 oktober zonder geld dreigde te zitten – leidt nu al tot een gevaarlijk domino-effect in Europa. Overal in de toerismesector gaan de alarmbellen af.

Niet alleen in België is het faillissement van Thomas Cook nu al voelbaar, ook elders beginnen de dominostenen in de toerismesector gevaarlijk te wankelen. Zuid-Europa op kop. Op Kreta bijvoorbeeld ...