Op kot bij een beursgenoteerd bedrijf. Hoe studentenkamers een miljoenenbusiness werden

Vergeet Jeanne, Jef en Odilon. Almaar meer grote bedrijven runnen studentenkoten. Zoals Xior. Blits. Beursgenoteerd. En goed voor een vastgoedportefeuille van 1,2 miljard euro.

De Hasseltse ondernemer Christian Teunissen nam in 2007 een vijftigtal koten over van zijn oude kotbaas. Nu verhuurt hij met het beursgenoteerde Xior bijna 10.000 kamers in 26 steden. Ook in het buitenland. Het bedrijf groeit als kool. In Brussel ging onlangs een vestiging open met een loungebar, een fitnessruimte en een gameroom. Hoe werden studentenkoten plots zo’n booming business? En wat betekent dat voor een markt die we vaak associeerden met Jeanne, Jef en Odilon? Economieredacteur Karsten Lemmens zocht het uit.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Karsten Lemmens | Presentatie Nele Eeckhout | Redactie Fien Dillen, Nele Eeckhout | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Wouter Van Driessche | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.