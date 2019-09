Amerikaanse kustwacht onderschept 5.400 kilo cocaïne in duikboot

De duikboot, twaalf meter lang en vervaardigd uit restanten van een olie-of gasplatform, werd begin september gevonden in de internationale wateren van de Stille Oceaan.

De crew van de Valiant, een schip van de Amerikaanse kustwacht, kreeg hulp van Colombiaanse collega’s. Samen konden ze de duikboot stoppen en vier verdachten arresteren. Aan boord werd 5.400 kilo cocaïne gevonden, maar de drugs konden niet allemaal worden geconfisqueerd, omdat het vaartuig niet stabiel genoeg was.

The #Florida @USCG Cutter Valiant took down a narco sub carrying 12k lbs of cocaine in the #EasternPacific, cutting approximately $165 mil from smuggler pockets.



