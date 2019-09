40 procent van online kleding wordt teruggestuurd

Is het fenomeen van ‘mijn woonkamer als pashokje’ stilaan voorbij? Sommige plaatselijke webwinkels laten hun klanten betalen voor retourverzendingen. Al hanteren de grote internationale concurrenten toch nog voornamelijk een gratis politiek. “Onbeperkte gratis retourzendingen zijn een vorm van oneerlijke concurrentie.”

Een zaterdagvoormiddag in het plaatselijke kantoor van Bpost. Onder de wachtenden bevinden zich enkele klanten met verschillende dozen van bekende e-commercegiganten bij zich. Met als doel om deze terug te sturen.

In vraag gesteld wordt de werkwijze wel. Zo is bij Zalando in een land als Italië kleding terugsturen sinds een tijdje niet altijd meer gratis. Verder tracht de keten door middel van ‘do not remove’-tags te vermijden dat klanten de kledij éénmaal dragen om die vervolgens terug te sturen. Maar ondanks dat enkele lokale Nederlandse e-shops stopten met de mogelijkheid van gratis retourneren, is het fenomeen nog altijd behoorlijk ingeburgerd.

40 procent wordt teruggestuurd

Gratis is het alvast niet. De Nederlandse betaaldienstverlener Afterpay onderzocht onlangs data van 5.000 webwinkels in de Benelux waarvoor zij het betalingsverkeer verzorgt. Vooral kledij heeft af te rekenen met het fenomeen: ruim 40 procent van alle bestellingen komt terug.

De werkwijze kost zo’n e-commercebedrijf flink wat centen. Afterpay schatte dat elke retourzending een online kledingwinkel gemiddeld 10 à 15 euro kost aan verwerking en verzending. Al calculeert zo’n (grote) winkelier die kost in en optimaliseert hij het hele terugzendproces. Bovendien is zo’n gratis retourdienst een concurrentieel voordeel ten opzichte van winkeliers die het niet aanbieden.

Lees verder:

>

>

>