Franse chef sleept Michelin voor de rechter om verloren ster: 'Wèl juiste kaas gebruikt'

De Franse chef Marc Veyrat heeft de Michelingids voor de rechter gesleept omdat hij zijn derde ster voor zijn restaurant La Maison des Bois is kwijtgespeeld. De chef wil de exacte redenen kennen.

La Maison des Bois in Manigod, nabij het meer van Annecy, verloor in januari zijn derde ster. Amper een jaar nadat chef-kok Marc Veyrat opnieuw met drie sterren kon pronken, na een jarenlange afwezigheid in de keuken door een ski-ongeval. De 69-jarige Veyrat had in het verleden ook al twee andere restaurants naar het maximum van drie sterren geleid. En ook de concurrerende culinaire gids GaultMillau gaf hem meerdere jaren op rij de absolute topscore.

Hoewel hij naar eigen zeggen goed kan omgaan met kritiek, kwam de demotie in de Michelingids hard aan. De chef-kok sukkelde eerst met een depressie, vroeg daarna dat zijn restaurant niet langer zou opgenomen worden in de beroemde gids, en heeft nu besloten om gerechtelijke stappen te ondernemen.

‘We zijn nog nooit zo goed geweest’, verduidelijkt Veyrat, twee keer gekroond tot beste chef ter wereld. ‘We hebben een geweldig team en de feedback van de klanten is uitstekend. Daarom blijf ik ontzettend ontgoocheld en ik begrijp de beslissing van de Michelingids om onze derde ster af te pakken nog steeds niet.’

Verkeerde kaas

Door de zaak voor de rechter te brengen, hoopt hij het evaluatierapport van de sterrengids te kunnen inkijken, zo vertelde zijn advocaat Emmanuel Ravanas aan AFP. De chef-kok heeft immers zelf een sterk vermoeden wat aan de basis ligt van de beslissing om hem een ster af te nemen, zo vertelde hij op de radiozender France Inter.

Hij herinnert zich een dispuut met een klant/mogelijke Michelininspecteur die verkeerdelijk cheddar, een Britse kaas, had gedetecteerd in de kaassoufflé. Volgens Veyrat werden echter uitsluitend Franse kazen gebruikt, en zou de gelige kleur verklaard kunnen worden door de toevoeging van saffraan. Hij stelt dan ook de kennis van de Michelininspecteur in vraag.

Michelin zelf zegt in een verklaring dat het begrip heeft voor de ontgoocheling bij Veyrat, ‘wiens talent door niemand wordt betwist’. ‘Maar we vinden het wel jammer dat hij deze onredelijke beschuldigingen blijft volhouden. Het is onze belangrijkste taak om consumenten te vertellen waarom we onze aanbevelingen hebben aangepast’, klinkt het nog. ‘We zullen zijn eisen nauwkeurig bekijken en op een kalme manier beantwoorden.’

De zaak komt voor de rechtbank van Nanterre op 27 november.