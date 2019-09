Alle winkels van Thomas Cook zijn open

De winkels van Thomas Cook België zijn vandaag allemaal opengegaan. ‘Onze mensen zijn aanwezig om klanten met vragen te helpen.’ Reizen boeken van Thomas Cook zelf kan niet, met Club Med of Pegase vertrekken wel.

Reizigers die een pakketreis via Thomas Cook boekten, zullen ook vandaag en morgen thuis moeten blijven. Het Garantiefonds komt wel tussen. Wie via Neckermann een reis van Expedia/Travelscape boekte, is niet getroffen. Idem voor de reizen van Pegase Travel.

Het Garantiefonds treedt ook op voor wie al op reis is. Thomas Cook wijst voor die mensen door naar het fonds.

Het bedrijf stopt met onmiddellijke ingang om eigen reispakketten (ook van Neckermann) aan te bieden. Maar voor reizen van derde partijen, zoals Club Med en Pegase, kunnen mensen wél naar de verkooppunten gaan. ‘We willen zo snel mogelijk weer omzet draaien’, aldus de woordvoerster. Die winkels zijn vandaag dus allemaal open.

Het bedrijf mikt op een doorstart van het grootste deel. Voor twee entiteiten, samen goed voor 75 werknemers, valt wel het doek. Voor Thomas Cook Retail België, met 501 medewerkers verantwoordelijk voor de Neckermann- en Thomas Cook-kantoren, zal de touroperator bescherming tegen schuldeisers vragen. Het is niet duidelijk of dat al gebeurd is.