De Britse premier Boris Johnson keert noodgedwongen terug naar Londen waar boze parlementsleden hem opwachten.

Het Hooggerechtshof oordeelde gisteren dat de beslissing om de Queen te adviseren het parlement wekenlang te schorsen, onwettig was. Een ‘verpletterende nederlaag’, zo schrijven de Britse kranten.

De Britse premier Boris Johnson heeft na de uitspraak zijn bezoek aan de VN-top in New York ingekort. Volgens een regeringsbron heeft hij al telefonisch met de Queen gesproken en met zijn regering overlegd.

Het Lagerhuis komt vandaag weer samen, maar het is onduidelijk of Johnson daar zal verschijnen. De oppositie is wel vastbesloten om de premier in het parlement op de rooster te leggen. Na de kaakslag van het Hooggerechtshof wordt de roep om zijn ontslag groter. Maar daar wil de premier niets van weten. In New York verklaarde hij al dat hij het oneens is met de conclusie van de rechters.

Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Johnson wil dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de EU stapt, met of zonder akkoord. Het Lagerhuis wil een Brexit zonder akkoord vermijden. Het lijkt uitgesloten dat de premier opnieuw zal proberen het parlement voor langere tijd naar huis te sturen – op de klassieke periode na van vier tot zes dagen in de aanloop naar een ‘Queen’s speech’ of troonrede op 14 oktober.

In New York herhaalde Johnson dat hij nieuwe verkiezingen wil. Maar dat heeft de oppositie tot nu toe tegengehouden. ‘Er moeten verkiezingen komen, zodra de dreiging van een desastreuze no deal van tafel is’, zei Labour-leider Jeremy Corbyn.

Als het tot een vertrouwensstemming zou koen, dan moet de oppositie het binnen de veertien dagen eens wordden over een opvolger voor Johnson.