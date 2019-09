Boris Johnson heeft gisteren de Brexit op een nogal bizarre manier vergeleken met een bekende Griekse mythe. Hij vergeleek het hele proces met de mythe van Prometheus. Zelfs de diplomaten van zijn eigen land konden hun lach niet inhouden. De gelijkenissen die hij maakt, ziet u in de video hierboven.

Johnson zegt dat het Brexitproces eeuwig duurt, maar hij zou nog een andere vergelijking kunnen maken. Prometheus was de man die de mensheid het vuur bracht, om hen vooruitgang te brengen. Johnson zou ook kunnen bedoelen dat hij is zoals Prometheus, en hij de held is die de Britten de Brexit brengt om zijn land vooruit te helpen.