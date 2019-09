Alison Van Uytvanck probleemloos naar kwartfinale in Tasjkent, Greet Minnen kan eerste reekshoofd net niet verrassen

Alison Van Uytvanck (WTA 61) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi in het Oezbeekse Tasjkent. Haar vriendin Greet Minnen werd eerder op de dag uitgeschakeld.

De 25-jarige Van Uytvanck klopte in de tweede ronde de Roemeense Monica Niculescu (WTA 106) in twee vlotte sets: 6-2 en 6-1. De partij duurde 1 uur en 12 minuten. De Belgische, derde reekshoofd, treft in de kwartfinales de Française Pauline Parmentier (WTA 127) of de Hongaarse Timea Babos (WTA 89).

Nipt verlies Minnen

De 22-jarige Minnen verloor in de tweede ronde tegen het Slovaakse eerste reekshoofd Viktoria Kuzmova (WTA 56) in drie sets: 5-7, 6-3 en 7-6 (9/7). De partij duurde 2 uur en 12 minuten. Kuzmova neemt het in de volgende ronde op tegen de Poolse Katarzyna Kawa (WTA 129) of de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 80).

Ysaline Bonaventure (WTA 123) komt in Tasjkent nog in actie in de tweede ronde. Bonaventure treft het Roemeense achtste reekshoofd Sorana Cirstea (WTA 96).

Van Uytvanck en Minnen zijn ook nog actief in het dubbelspel. In de kwartfinales treffen ze de Sloveense Dalila Jakupovic en de Amerikaanse Sabrina Santamaria, het derde reekshoofd.