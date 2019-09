Kamikazekapitalist crasht: Wework-topman Neumann treedt af

Onder druk van investeerders zet de flamboyante en omstreden ceo en mede-oprichter Adam Neumann een stap terug bij kantoorverhuurder Wework.

Neumann zegt in een persbericht dat de aandacht voor zijn persoon te afleidend werd, en dat hij daarom besloot af te treden in het belang van zijn bedrijf Wework. De 40-jarige Israëliër blijft wel aan als niet-uitvoerende voorzitter van de raad van bestuur. Artie Minson, de financieel directeur van We Company en vicevoorzitter Sebastian Gunningham worden beiden interim-CEO van het bedrijf. Zij vervullen deze functie tot er een definitieve vervanger is gevonden. We Company is het moederbedrijf van WeWork.

Beursgang uitgesteld

De afgelopen tijd was er veel te doen over de geplande beursgang van WeWork, een van de meeste beloftevolle ‘eenhoorns’ in de VS. De beurswaarde van het amper negenjarige bedrijf – dat overal ter wereld deelkantoren en flexibele werkplekken verhuurt aan bedrijven – werd bij de laatste kapitaalronde nog op 47 miljard dollar geschat. Maar de voorbije weken bleef daar nog weinig van over. Halverwege september werd die schatting nogmaals dramatisch verlaagd - naar 10 à 12 miljard dollar - waardoor de beursgang op de Nasdaq door gebrek aan investeerders een flop dreigde te worden.

Resultaat? Het geplande beursdebuut van Wework, ­Welive en Wegrow – de drie bedrijven van de flamboyante Neumann die werden gegroepeerd onder de nieuwe koepel We Company – werd onder druk van de Japanse grootaandeelhouder Softbank voor onbepaalde tijd uitgesteld. Waardoor een levensnoodzakelijke kredietlijn voor Wework van 6 miljard dollar in gevaar dreigde te komen.

Kapitalistische kibboets

Een gevaarlijke situatie voor de langharige immigrant, wiens levens­verhaal tot nu toe las als een jongensboek: een voor­tij­di­ge school­ver­la­ter die opgroeide in de Israëlische kibboets en na vijf jaar legerdienst verhuisde naar New York, waar hij als selfmade ondernemer na twee mislukte pogingen (een bedrijf dat vrouwenschoenen met inklapbare hakken verkocht en een dat babykleren verkocht, red.) uiteindelijk in 2010 het succesbedrijf Wework mee bedacht.

Inmiddels is zijn zelfverklaarde ‘kapitalistische kibboets’ actief op vijf continenten en in bijna vijftig steden – waaronder Brussel – en telt Wework meer dan 150.000 leden. En toch begon de buitenwereld steeds meer te twijfelen aan het bedrijf én zijn oprichter. De reden? Een combinatie van arrogantie en gebrek aan transparantie.

Autoritair en eigenzinnig

Beleggers zouden onder meer afgeschrikt zijn door het autoritaire, eigenzin­nige beleid van ceo en mede­oprichter Neumann, rond wie intern een ware cultus is ontstaan. Een voorbeeld? Zijn naam komt liefst 169 keer voor in de prospectus van het bedrijf. Dat is vaker dan de woorden ‘Elon’ of ‘Musk’ in de prospectus van Tesla, berekende de gespecialiseerde nieuwssite Quartz.

En dat zonder dat diezelfde potentiële beleggers in de prospectus uitzicht wordt geboden op winst. Integendeel, het bedrijf van Neumann maakte de voorbije drie jaar 3 miljard dollar verlies en werkt met een erg risicovol zakenmodel, waarbij langetermijnverplichtingen worden gefinancierd met inkomsten op korte termijn. Dat doet Belgische beleggers ­ongetwijfeld denken aan het ineengestorte zakenmodel van Dexia.

De kracht van ‘Wij’

Neumann zelf ziet daar geen graten in. ‘We ­dragen deze prospectus op aan de kracht van “Wij” – groter dan eenieder van ons, maar aanwezig in ieder van ons’, bleef hij de voorbije weken als een profeet declameren. Daarbij maakte hij zich geen zorgen over de talloze voorbeelden van persoonlijke belangenvermenging bij Wework, die in de aanloop naar de geplande beursgang een voor een in de pers uitlekten.

Neumann – die 22 procent van de aandelen in Wework bezit – koopt bijvoorbeeld zelf vastgoed om dat nadien (met winst) door te verkopen of te leasen aan zijn eigen bedrijf. Hij liet Wework ook royaal betalen voor het gebruik van het logo en de merknaam ‘We’ (geld dat hij pas na felle kritiek van de buitenwereld terugbetaalde, red.) en ging tegen uiterst gunstige voorwaarden leningen aan met aandelen van het bedrijf als onderpand. Ten slotte cashte hij net voor de geplande beursgang persoonlijk 700 miljoen dollar aan aandelen, wat bijzonder ongewoon is voor een medeoprichter.

Controle tot ver na zijn dood

Dat alles zou de flamboyante Neumann ook na de beursgang gewoon verder kunnen doen, bleek uit dr prospectus. Die bepaalt namelijk dat Neumann (via een complexe dubbele structuur en meervoudig stemrecht voor zijn persoonlijke aandelen) ook na de instap van nieuwe investeerders grotendeels de controle over het bedrijf behoudt. En dat zelfs tot ver na zijn dood. Want zelfs als Neumann binnen de tien jaar na de beursgang zou overlijden, zou zijn vrouw en mede­oprichtster Rebekah Paltrow Neumann – het nichtje van actrice Gwyneth Paltrow – met twee vertrouwelingen de nieuwe ceo kiezen.

Aan zelfvertrouwen had Neumann immers geen gebrek, bleek eerder dit jaar nog in een interview met New York Magazine. Daarin riep hij zichzelf uit tot de oplosser van complexe wereldproblemen als de wereldwijde vluchtelingenproblematiek. Als externe investeerders hem daarvoor het nodige geld geven, uiteraard. ‘Ik heb de hoogst mogelijke beurswaardering nodig. Want als landen op elkaar beginnen te schieten, wil ik dat zij (de vluchtelingen, red.) naar mij toe kunnen komen’, klonk het ongegeneerd. Een ambitie die Neumann nu wellicht definitief in de ijskast kan steken.