Ook donderdag vertrekken geen reizen met Thomas Cook

Klanten bij Thomas Cook die een pakketreis geboekt hadden, kunnen ook donderdag niet vertrekken. Dat meldt het Garantiefonds. De reizen blijven wellicht langer opgeschort.

‘Voor de dagen erop zal het afhangen van hoe de situatie bij de touroperator evolueert’, zegt Mark De Vriendt van het Garantiefonds Reizen. De Vriendt hoopt dat er woensdag een curator aangesteld zal worden. ‘Op dit moment varen wij blind, en beschikken we niet over de nodige gegevens.’

De prioriteit van het Garantiefonds blijft nu de mensen die vastzitten op een vakantiebestemming. Woensdag keren volgens De Vriendt al zowat 1.000 mensen terug.

Dinsdagavond had Thomas Cook België zowat 13.400 klanten op een vakantiebestemming.

Terugbetaling

De voorbije dagen kreeg het fonds zowat 1.500 aanvragen binnen van mensen die hun reis terugbetaald willen krijgen. ‘Maar dat is dus momenteel niet onze prioriteit. De mensen hebben tot twee jaar de tijd om hun claim in te dienen, daar is nu dus geen hoogdringendheid.’

Op de site van het Garantiefonds staat opgelijst welke terugvluchten woensdag georganiseerd worden. Later op de dag zullen ook de terugvluchten die voor donderdag gepland staan op de site komen.

Thomas Cook België heeft zich, na het faillissement van de Britse moedergroep, aan een laatste strohalm vastgeklampt. De touroperator, waaronder Neckermann valt, zal voor een deel van zijn activiteiten bescherming tegen schuldeisers vragen en hoopt zo een doorstart te kunnen maken.